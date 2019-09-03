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В Ростове девушка-мотоциклист пострадала в ДТП

В Ростове девушка-мотоциклист пострадала в ДТП
В Ростове врачи борются за жизнь 29-летней девушки-мотоциклиста, попавшей в массовое ДТП с двумя авто. Авария случилась 4 сентября на улице Ларина.

По предварительным данным, мужчина за рулем ИЖа врезался в 29-летнюю девушку на мотоцикле марки Хонда. От удара ее отнесло на припаркованный у дороги автомобиль.

- В результате аварии девушка получила травмы и была доставлена в больницу, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - По факту аварии проводится проверка.

В настоящее время за жизнь пострадавшей девушки борются врачи.

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