В Ростове девушка-мотоциклист пострадала в ДТП
В Ростове врачи борются за жизнь 29-летней девушки-мотоциклиста, попавшей в массовое ДТП с двумя авто. Авария случилась 4 сентября на улице Ларина.
По предварительным данным, мужчина за рулем ИЖа врезался в 29-летнюю девушку на мотоцикле марки Хонда. От удара ее отнесло на припаркованный у дороги автомобиль.
- В результате аварии девушка получила травмы и была доставлена в больницу, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - По факту аварии проводится проверка.
В настоящее время за жизнь пострадавшей девушки борются врачи.