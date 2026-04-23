Родные ищут донора крови для пострадавшей в ДТП на трассе Ростов – Азов

В Ростовской области родные ищут доноров крови для женщины, пострадавшей в серьезной аварии на трассе Ростов – Азов 22 апреля. Водитель получила травмы, когда врезалась в дерево под Батайском. При этом в машине были еще двое детей (девять и 16 лет). Все трое пострадали. Как сообщает Donday со ссылкой на сестру водителя, 34-летняя Ксения в тяжелом состоянии. Ей необходимо переливание крови.С пометкой «Для Горбенко Ксении Александровны 08.06.1991 г. р.» сдать кровь можно в пункте переливания на Ченцова, 63Б/71 в Ростове (работает по будням с 8:30 до 13:00).