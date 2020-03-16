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Пострадавшие при аварии в Новочеркасске доставлены в реанимацию

Пострадавшие при аварии в Новочеркасске доставлены в реанимацию
Два человека, пострадавших в результате ДТП в Новочеркасске, находятся в реанимации. За жизнь 21-летнего парня и 64-летней женщины борются врачи.

Происшествие случилось примерно в 22 часа 15 марта. Молодой человек на «Фольксвагене Поло» ехал из Адыгеи домой. Вместе с ним в иномарке находились два пассажира. На южном подъезде в Новочеркасску водитель «ГАЗели» не пропустил «Фольксваген», и автомобили столкнулись. Травмы получили пассажиры и водитель легковушки.

Их доставили в БСМП. Двоих — 21-летнего водителя автомобиля и 64-пассажирку — госпитализировали в отделение реанимации, сообщает DonDay Новочеркасск. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и несколько переломов руки. Она пришла в сознание, её перевели в отделение травматологии.

За жизнь молодого человека продолжают бороться врачи. У него ушиб мозга и перелом костей черепа. Состояние парня оценивается как крайне тяжёлое.

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