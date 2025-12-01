Новый утильсбор на иномарки с 1 декабря 2025 года: чего стоит ждать водителям авто

Фото: Dоnday

С 1 декабря 2025 года в России вступают в силу обновлённые правила расчёта утилизационного сбора на импортные автомобили. Ввод мер перенесли с 1 ноября из‑за общественного резонанса, но содержание изменений осталось прежним.Наименьшее повышение коснётся машин с объёмом двигателя до 2 л, мощностью до 250 лошадиных сил и возрастом до 3 лет. Льготы для мощных автомобилей отменены, больше нет пониженных ставок для машин с мощностью свыше 160 лошадиных сил.Ранее ставка для новых автомобилей (до 3 лет) составляла 3 400 рублей, для старше 3 лет — 5 200 рублей. Теперь расчёт ведётся по коммерческим тарифам. Базовая ставка 20 000 рублей умножается на коэффициент в зависимости от объёма и мощности двигателя.Для электромобилей и последовательных гибридов учитывают пиковую (30‑минутную) мощность электромотора либо суммарную мощность нескольких электромоторов. Таможенная пошлина сохраняется и рассчитывается отдельно — по объёму двигателя и возрасту автомобиля.Власти аргументируют новый сбор тем, чтобы сделать покупку отечественных автомобилей более выгодной по сравнению с импортом, при этом не планируется полностью перекрывать рынок иномарок.Однако рынок авто отреагировал не так положительно. В октябре 2025 года около 12% рынка составили неофициально ввезённые машины. За три месяца цены на автомобили выросли примерно на 20% из‑за отмены скидок и изменения ставок утильсбора.Какие модели подорожают сильнее:- Hyundai: Santa Fe, Palisade, Tucson (мощные версии)- Kia: Sportage, Sorento, Carnival- Geely Monjaro- BMW: 5 Series, X3, X5- Toyota: RAV4, Highlander- Subaru LevorgМодели, которые останутся относительно доступными (до 160 лошадиных сил — льготный режим)- Mazda CX‑30, CX‑50 (версии 150 л.с.)- Honda Vezel- Hyundai Elantra- Nissan Qashqai- BMW 3 Series, Audi Q3 (базовые версии)- Suzuki Baleno- Toyota Belta- Mitsubishi Outlander