В Ростовской области волонтеры помогли коту с выпавшим кишечником

Фото: приют Феникс

Врачи-ветеринары Ростовской области оказали экстренную помощь коту, столкнувшемуся с серьезным осложнением – пролапсом кишечника. Об этом сообщил портал DonDay со ссылкой на приют для бездомных животных «Феникс», базирующийся в Азове.Уголек, бродячий кот, долгое время живший возле одного из магазинов на улице Кондаурова, был известен многим. Люди его знали, подкармливали и проявляли заботу. Однако случилось несчастье: прямая кишка кота выпала.Данное состояние чрезвычайно опасно для жизни животного. Внутренние слизистые оболочки подвергаются воздействию внешней среды, что приводит к их отмиранию и развитию некроза.В приюте отмечают, что Уголек уже неоднократно переносил хирургические вмешательства до того, как попал к ним, и каждый раз ему удаляли часть кишечника.- У него осталось совсем немного кишечника. И вот, проблема вернулась снова, – делятся сотрудники приюта.В конце ноября Угольку вновь потребовалась операция. В этот раз было решено применить иной подход: вместо удаления выпавшей части кишечник зафиксировали, подшив его к спине. Операция прошла успешно, и кот проявил невероятную выдержку.Этот большой, спокойный и дружелюбный кот проявил мужество во время очередного посещения ветеринарной клиники. Мы надеемся, что эта операция избавит Уголька от будущих проблем, – выразили надежду сотрудники приюта.