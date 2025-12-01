Новости
На Дону при пожаре погиб 56-летний мужчина

В Ростовской области в Константиновском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Чп произошло ночью 30 ноября в станице Мариинской.

По предварительным данным, на улице Набережной в летней кухне вспыхнул огонь. Очевидцы заметили пожар и вызвали спасателей.

Пожар ликвидировали на 15 квадратных метрах. Участие принимали восемь огнеборцев с привлечением двух единиц техники.

Во время тушения спасатели обнаружили тело 56-летнего мужчины. Предварительно, причиной пожара стала неисправность электропроводки.
Фото: ГУ МЧС РО
