На Дону грузовой поезд сбил насмерть женщину, которая нарушила правила безопасности

Фото: Donday

В Ростовской области произошла трагедия: 30 ноября под колесами грузового поезда погибла 56-летняя женщина. Об этом инциденте сообщила пресс-служба транспортной полиции МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.Инцидент произошел на железнодорожном участке между станциями «Пролетарская» и «Шаблиевская». По предварительным данным, 56-летняя горожанка Пролетарска проигнорировала правила безопасности вблизи железной дороги. В результате столкновения с грузовым поездом женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла на месте происшествия.Официальные лица обращаются к населению с призывом к осторожности и напоминают, что мгновенная остановка поезда невозможна. Скорость движения железнодорожного состава достигает приблизительно 20 метров в секунду, а тормозной путь может составлять до одного километра. Поэтому при приближении к железнодорожным путям необходимо быть предельно внимательными, снимать наушники и отключать другие электронные устройства. Пересекать железнодорожные пути разрешено только в специально предназначенных для этого местах: по пешеходным мостам, через тоннели или железнодорожные переезды.