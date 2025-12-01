Певец Рома Зверь не придет на презентацию персональной выставки в Ростове

- Рома простудился, и врачи настоятельно рекомендуют ему соблюдать постельный режим, - сообщили в выставочном центре.

Певец Рома Зверь не придет на презентацию персональной выставки «Привиделось» в Ростове. Об этом сообщила управляющая донского культурного центра Елизавета Котлярова.Презентацию своих работ уроженец Таганрога запланировал 1 декабря. Экспозиция состоит из фотографий, которые Рома сделал во время своих путешествий. Отличительной деталью этих работ стало присутствие фигур приведений на фото.На открытии выставки обещали присутствие Ромы Зверя. Он должен был ответить на все интересующие вопросы посетителей о выставке. Также выставочный центр открыл прием заявок на аккредитацию СМИ на пресс-конференцию со звездой. К сожалению, перед торжественным днем стало известно, что артист заболел.При этом открытие экспозиции было решено не переносить. Мероприятие случится без участия автора работ.Напомним, что Рома Зверь (Роман Билык) является уроженцем Таганрога. В первую очередь он известен как лидер российской рок-группы «Звери». Артист активно занимается фотографией. Его выставки успешно проходят в крупных городах России.