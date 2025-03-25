Ростовский врач рассказала о влиянии магнитных бурь на здоровье человека

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Врач из Ростовской области Дарья Мелешко рассказала о воздействии геомагнитных возмущений на организм человека и поделилась рекомендациями по улучшению самочувствия в эти периоды.Стоит отметить, что в последние дни наблюдается высокая солнечная активность. В ночь на 23 марта 2025 года произошла мощная магнитная буря, достигшая 7 баллов по 9-балльной шкале, что соответствует красному уровню опасности. Согласно прогнозам Лаборатории солнечной астрономии, в апреле ожидается период геомагнитных возмущений, который продлится 10 дней, с 5 по 14 апреля.По словам врача, в первую очередь от магнитных бурь страдают люди с нестабильной вегетативной нервной системой. Колебания электромагнитного поля Земли и другие внешние факторы могут влиять на её работу, что отражается на тонусе сосудов, вязкости крови и кровотоке.Среди симптомов, которые могут возникать в этот период: перепады настроения, раздражительность, снижение работоспособности, головные боли, тошнота и головокружение. Дарья Мелешко отмечает, что во время магнитных бурь кровоток замедляется, сила сердечных сокращений уменьшается, возможны аритмии, боли в суставах, колебания артериального давления и обострение хронических заболеваний.Для снижения негативного воздействия геомагнитных бурь рекомендуется общее укрепление организма: отказ от жирной пищи, алкоголя и кофе, соблюдение питьевого режима и умеренная физическая активность. Врач советует больше гулять на свежем воздухе, употреблять овощи и фрукты, достаточно спать и отдыхать, а также избегать использования гаджетов перед сном и после пробуждения.