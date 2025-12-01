В Таганроге разрушили нашумевший памятник Павлу Деревянко

Фото: соцсети

В Таганроге разрушили памятник Павлу Деревянко. Кадрами поделились в социальных сетях 1 декабря.Необычная статуя посвященная известному актеру появилась накануне на улице Котлостроительной, № 15-2. После торжественного открытия в сети были бурные обсуждения данной фигуры. Жители высмеяли такой продукт творчества и отметили, что она совсем не похожа на Деревянко.Памятник не простоял и неделю. Неизвестные снесли статую, на постаменте осталась только нога. В комментариях мнения жителей по этому вопросу разошлись. Одни считали, что нельзя так относиться к чужому труду, другие выразили благодарность неизвестным за «жест доброй воли».