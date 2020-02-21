Возле «Ростов Арены» перекроют движение из-за матча с ЦСКА



На нескольких улицах Ростова-на-Дону перекроют движение. Ограничения введут 9 марта из-за матча «Ростов» - ЦСКА. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог и организации дорожного движения.



С 11 до 18 часов нельзя будет проехать по дороге от Ворошиловского моста до Магистральной улицы. Окажется закрыт участок от Левобережной до Южного подъезда. В эти же часы закроют проезд по западному и восточному проездам к «Ростов Арене».



Также с 13:30 до 18:00 автомобилям запретят двигаться по Магистральной улице - на участке от Южного подъезда до улицы Левобережной.