В районе «Ростов Арены» ограничат движение из-за футбольного матча



Из-за футбольного матча в районе «Ростов Арены» перекроют проезд. Игра состоится в субботу, 30 ноября. Об ограничении предупредили в городском департаменте автодорог.



С 12:30 до 20:30 нельзя будет проехать по западному и восточному пешеходно-транспортному проезду к стадиону. Будет закрыт съезд с Ворошиловского моста на Магистральную улицу на участке от Южного подъезда к городу до улицы Левобережной. Также с 18:30 до 20:30 нельзя будет проехать по улице Магистральной.



Встреча с «Уралом» станет для «Ростова» последним домашним матчем в 2019 году. Игра начнётся 30 ноября в 16:30.