На подъездах к «Ростов Арене» ограничат движение из-за футбольного матча



Фото: static.ngs.ru

В Ростове ограничат движение на подъездах к стадиону из матча ФК «Ростов» - ФК «Сочи». Встреча состоится в субботу, 26 октября.

Так, 15 до 23 часов закроют проезд по западному и восточному проездам стадиона.



С 16:30 до 23 часов ограничат движение по съезду с Южного подъезда к Ростову (продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу от Южного подъезда до улицы Левобережной.



Кроме того, с 21 до 23 часов нельзя будет проехать по Магистральной улице от Южного подъезда до улицы Левобережной.

Водителей просят заранее продумать маршрут с учётом ограничений.



Напомним, ФК «Ростов» и ФК «Сочи» проведут игру в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги.



