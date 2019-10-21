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На подъездах к «Ростов Арене» ограничат движение из-за футбольного матча

На подъездах к «Ростов Арене» ограничат движение из-за футбольного матча
Фото: static.ngs.ru
В Ростове ограничат движение на подъездах к стадиону из матча ФК «Ростов» - ФК «Сочи». Встреча состоится в субботу, 26 октября.
Так, 15 до 23 часов закроют проезд по западному и восточному проездам стадиона.

С 16:30 до 23 часов ограничат движение по съезду с Южного подъезда к Ростову (продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу от Южного подъезда до улицы Левобережной.

Кроме того, с 21 до 23 часов нельзя будет проехать по Магистральной улице от Южного подъезда до улицы Левобережной.
Водителей просят заранее продумать маршрут с учётом ограничений.

Напомним, ФК «Ростов» и ФК «Сочи» проведут игру в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

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