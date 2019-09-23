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В Ростове из-за матча ограничат движение на подъездах к стадиону

В Ростове из-за матча ограничат движение на подъездах к стадиону
На подъездах к «Ростов Арене» ограничат движение транспорта из-за футбольного матча. Об этом сообщили в донском управлении ГИБДД.

Схема движения изменится в субботу, 28 сентября. С 12:30 до 20:30 будет прекращено сквозное движение по западному и восточному проездам стадиона. В это же время ограничат движение по улице Магистральной от Южного подъезда до Левобережной.

Кроме того, с 14:00 до 20:30 закроют проезд по съезду с Южного подъезда к Ростову (продолжение Ворошиловского моста) на улицу Магистральную на участке от Южного подъезда до улицы Левобережной (съезд к Пойменной).

Водителей просят учесть ограничения и заранее продумать маршруты.

Напомним, 27 сентября ФК «Ростов» сыграет с «Динамо».

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