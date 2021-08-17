Восточную часть стадиона «Ростов Арена» благоустроят

Благоустройство донской столицы и Левого берега продолжается. На очередном заседании ростовской гордумы было принято решение благоустроить еще один участок в районе стадиона «Ростов Арена».Речь идет о восточной части стадиона. Сейчас там пустырь, но уже в ближайшее время место станет еще одной парковой зоной для отдыха ростовчан и гостей города, соединенной с парком «Левобережным». Проектом новой зоны отдыха занимается группа компаний «ЮгСтройИнвест», зарекомендовавшая себя как один из лучших застройщиков на Юге России.Благоустройство восточной части стадиона – не единственный новый проект на Левом берегу. В течение двух ближайших лет там появится парк аттракционов, 50-метровый бассейн и ледовый дворец почти на пять тысяч мест. Помимо этого, идет активное обсуждение сделать на Левом берегу ипподром и школу конного спорта, построить общественно-деловой центр, аквапарк и «Гандбол Арену».Кроме того, на Левом берегу появится жилой район. ГК «ЮгСтройИнвест» ждет разрешительных документов. Помимо жилой застройки, планируется возведение детского сада, школы, поликлиники, объектов торговли, развлечений и спорта.