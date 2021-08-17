Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Восточную часть стадиона «Ростов Арена» благоустроят

Восточную часть стадиона «Ростов Арена» благоустроят

Благоустройство донской столицы и Левого берега продолжается. На очередном заседании ростовской гордумы было принято решение благоустроить еще один участок в районе стадиона «Ростов Арена».

Речь идет о восточной части стадиона. Сейчас там пустырь, но уже в ближайшее время место станет еще одной парковой зоной для отдыха ростовчан и гостей города, соединенной с парком «Левобережным». Проектом новой зоны отдыха занимается группа компаний «ЮгСтройИнвест», зарекомендовавшая себя как один из лучших застройщиков на Юге России.



Благоустройство восточной части стадиона – не единственный новый проект на Левом берегу. В течение двух ближайших лет там появится парк аттракционов, 50-метровый бассейн и ледовый дворец почти на пять тысяч мест. Помимо этого, идет активное обсуждение сделать на Левом берегу ипподром и школу конного спорта, построить общественно-деловой центр, аквапарк и «Гандбол Арену».

Кроме того, на Левом берегу появится жилой район. ГК «ЮгСтройИнвест» ждет разрешительных документов. Помимо жилой застройки, планируется возведение детского сада, школы, поликлиники, объектов торговли, развлечений и спорта.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.