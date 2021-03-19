Сорвался крупный контракт на содержание и озеленение стадиона «Ростов Арена»
В Ростове-на-Дону сорвался контракт на содержание и озеленение футбольного стадиона на левом берегу Дона. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.
Согласно документам, определение поставщика было отменено из-за изменившейся цены контракта. Заказчик, управление благоустройства Кировского района города, по неизвестной причине поменял стоимость контракта на содержание и озеленение «Ростов Арены». При этом другой заявки с обновлённой ценой на сайте госзакупок он не разместил. Остаётся большим вопросом, кто и когда займётся благоустройством территории стадиона.
Напомним, информация о поиске подрядчика появилась 3 февраля. Изначальная стоимость контракта составляла 67,9 миллиона рублей. За эти деньги выигравшая аукцион организация должна была убирать снег на стадионе зимой, а летом заниматься озеленением прилегающей к «Ростов Арене» территории.
Здесь стоит вспомнить и печальную историю об озеленении «Ростов Арены» несколько лет назад. Тогда на зеленые насаждения потратили уйму денег, однако она сгнила, не продержавшись и сезона. Жители донской столицы жаловались, что культовый спортивный объект и прилегающий к нему парк превратились в убогий пустырь.
Скорее всего, из-за сорванного контракта летом 2021 года красоту и чистоту на левом берегу Дона так и не наведут. Выжженный газон по-прежнему останется пустовать, теряя все признаки жизни и надежды на своё преображение.