Собак, угодивших в глубокий колодец, спасли в Ростовской области



В Ростовской области из глубокого колодца вытащили двух бездомных собак. Утром 22 сентября жители Цимлянска позвонили в спасательное подразделение и сообщили о том, что два пса угодили в ловушку.



Собаки были довольно крупные — примерно по колено человеку. Они были напуганы, но своих спасителей приняли хорошо. Сотрудники подразделения спустились в колодец вместе с лестницей. Затем они по очереди подняли собак на поверхность.



- Операция по спасению животных с трёхметровой глубины заняла около получаса, - добавила ведущий специалист по связям с общественностью ПСС во внутренних водах Анастасия Калдурова. - По словам местных жителей, колодец был закрыт досками. Для нас остаётся загадкой, как дворняги угодили в ловушку.



После спасения собаки быстро разбежались, их хозяин так и не объявился.