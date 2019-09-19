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Собак, угодивших в глубокий колодец, спасли в Ростовской области

Собак, угодивших в глубокий колодец, спасли в Ростовской области
В Ростовской области из глубокого колодца вытащили двух бездомных собак. Утром 22 сентября жители Цимлянска позвонили в спасательное подразделение и сообщили о том, что два пса угодили в ловушку.

Собаки были довольно крупные — примерно по колено человеку. Они были напуганы, но своих спасителей приняли хорошо. Сотрудники подразделения спустились в колодец вместе с лестницей. Затем они по очереди подняли собак на поверхность.

- Операция по спасению животных с трёхметровой глубины заняла около получаса, - добавила ведущий специалист по связям с общественностью ПСС во внутренних водах Анастасия Калдурова. - По словам местных жителей, колодец был закрыт досками. Для нас остаётся загадкой, как дворняги угодили в ловушку.

После спасения собаки быстро разбежались, их хозяин так и не объявился.

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