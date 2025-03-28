В Шахтах женщина устроила в квартире общежитие для собак и кошек

Фото: издание " К Вашим услугам"

В Шахтах произошел вопиющий случай: местная жительница превратила свою квартиру в некое подобие приюта, где содержались породистые кошки и собаки. Об этом стало известно благодаря информации, опубликованной изданием «К вашим услугам».Инцидент произошел в доме под номером 11 по улице Степана Разина. Женщина приняла решение приютить у себя несколько породистых животных, но условия их содержания оказались совершенно неприемлемыми. Чихуахуа, китайские хохлатые собаки и мейн-куны жили в ужасающей грязи и антисанитарии. В квартире насчитывалось семь собак и восемь кошек.Невыносимый смрад, исходивший из квартиры, доставлял массу неудобств соседям. Один из них даже угрожал хозяйке выбросить животных из окон, если ситуация не изменится.Сознательные жильцы обратились в организации по защите животных с просьбой о помощи и изъятии питомцев. На вызов прибыла кинолог Анна, которая специализируется на поиске новых владельцев для бездомных животных. Она забрала животных и начала оказывать им необходимую медицинскую помощь.К сожалению, не все животные смогли выжить из-за длительного пребывания в антисанитарных условиях. Выживших планируют передать в семьи в Москве.По словам соседей, у женщины двое детей, и семья не считается неблагополучной. Во время спасения животных рядом с ней находилась ее 12-летняя дочь, которая плакала и умоляла не отдавать питомцев. Анна отметила, что женщина добровольно передала животных, но заявила о намерении завести новых.Предположительно, женщина приобретала породистых собак с целью разведения и получения прибыли. Жители дома неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой повлиять на женщину и заставить ее убраться в квартире. Только после вмешательства зоозащитников она начала приводить помещение в порядок.