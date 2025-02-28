Фото: соцсети

Водители общественного транспорта в Таганроге подрались на глазах у пассажиров. Инцидент произошел днем 27 февраля. Очевидцы поделились кадрами потасовки в соцсетях.По словам пассажиров, водители не поделили дорогу. Мужчина за рулем маршрутки № 74 подрезал автобус № 35. Водитель автобуса потребовал остановить маршрутку, чтобы выяснить отношения. Однако разговоров мужчина не дождался. Он набросился на водителя маршрутки с кулаками. На кадрах видно, как мужчина в ярости наносит тому удары по голове и таскает за воротник по земле.На вопиющий инцидент отреагировала глава города Таганрога Светлана Камбулова. Она сообщила, что все причастные к случившемуся будут наказаны, вплоть до увольнения.