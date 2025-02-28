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Водители общественного транспорта в Таганроге подрались на глазах у пассажиров

Водители общественного транспорта в Таганроге подрались на глазах у пассажиров
Водители общественного транспорта в Таганроге подрались на глазах у пассажиров. Инцидент произошел днем 27 февраля. Очевидцы поделились кадрами потасовки в соцсетях.

По словам пассажиров, водители не поделили дорогу. Мужчина за рулем маршрутки № 74 подрезал автобус № 35. Водитель автобуса потребовал остановить маршрутку, чтобы выяснить отношения. Однако разговоров мужчина не дождался. Он набросился на водителя маршрутки с кулаками. На кадрах видно, как мужчина в ярости наносит тому удары по голове и таскает за воротник по земле.

На вопиющий инцидент отреагировала глава города Таганрога Светлана Камбулова. Она сообщила, что все причастные к случившемуся будут наказаны, вплоть до увольнения.
Фото: соцсети
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