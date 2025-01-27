В Батайске водитель маршрутки подрался с пассажиром

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Водитель маршрутки и пассажир подрались в Батайске. Инцидент произошел днем 26 января в автобусе № 212.Во время поездки водитель попросил пассажира пройти вперед, но мужчина отказался, сказав, что ему скоро выходить. По словам очевидцев, водитель начал грубить и угрожать, что высадит его. Затем общественный транспорт остановился.Когда пассажир выходил из автобуса, он грубо обругал водителя. Не сдержавшись, водитель побежал за ним, чтобы дать сдачи. Началась драка. Очевидцы не стали вмешиваться в конфликт.- В итоге водителю расквасили нос, а пассажир после этого ушел, - написали очевидцы в социальных сетях.Министр транспорта Ростовской области, Алена Беликова, обратила внимание на данный инцидент. Она подчеркнула, что в конфликте виноваты обе стороны, и сообщила, что взяла ситуацию под личный контроль.