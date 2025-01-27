В Батайске водитель маршрутки подрался с пассажиром
Водитель маршрутки и пассажир подрались в Батайске. Инцидент произошел днем 26 января в автобусе № 212.
Во время поездки водитель попросил пассажира пройти вперед, но мужчина отказался, сказав, что ему скоро выходить. По словам очевидцев, водитель начал грубить и угрожать, что высадит его. Затем общественный транспорт остановился.
Когда пассажир выходил из автобуса, он грубо обругал водителя. Не сдержавшись, водитель побежал за ним, чтобы дать сдачи. Началась драка. Очевидцы не стали вмешиваться в конфликт.
- В итоге водителю расквасили нос, а пассажир после этого ушел, - написали очевидцы в социальных сетях.
Министр транспорта Ростовской области, Алена Беликова, обратила внимание на данный инцидент. Она подчеркнула, что в конфликте виноваты обе стороны, и сообщила, что взяла ситуацию под личный контроль.