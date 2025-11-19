Фото: соцсети

В Ростовской области была найдена живой пропавшая 61-летняя женщина. Об этом сообщили её родственники, передаёт DonDay.Ольга Михайлова живёт в городе Семикаракорске. 20 октября она отправилась в гости, чтобы отметить свой день рождения. С тех пор она перестала выходить на связь, и её близкие обратились в полицию. Они также распространили информацию о пропаже женщины в социальных сетях. Поиски продолжались целый месяц.19 ноября стало известно, что Ольга нашлась. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.