В Ростовской области была найдена живой пропавшая 61-летняя женщина

В Ростовской области была найдена живой пропавшая 61-летняя женщина. Об этом сообщили её родственники, передаёт DonDay.

Ольга Михайлова живёт в городе Семикаракорске. 20 октября она отправилась в гости, чтобы отметить свой день рождения. С тех пор она перестала выходить на связь, и её близкие обратились в полицию. Они также распространили информацию о пропаже женщины в социальных сетях. Поиски продолжались целый месяц.

19 ноября стало известно, что Ольга нашлась. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.
Фото: соцсети
