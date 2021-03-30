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К поискам пропавшей в Ростовской области пенсионерки подключились водолазы

К поискам пропавшей в Ростовской области пенсионерки подключились водолазы
К поискам пропавшей в Ростовской области 70-летней женщины подключились водолазы. О местонахождении Любови Быкадоровой нет информации около недели.

Как стало известно Rostov.ru, пенсионерка могла утонуть в реке Северский Донец. Приблизительный район поиска водолазов - участок реки в поселке Синегорский Белокалитвинского района.

Напомним, дончанка пропала 25 марта. Она вышла из дома и направилась в неизвестном направлении. Когда женщина не вернулась даже на следующий день, родные забили тревогу. Любовь имеет проблемы со здоровьем и нуждается в медицинской помощи.

У женщины рыжие волосы и голубые глаза. Телосложение - худощавое, рост - 158 сантиметров. В день исчезновения пенсионерка была одета в черный пуховик, розовый берет и черные резиновые сапоги.

Если вам известно что-либо о местонахождении пропавшей, позвоните по телефону 112 или 8(800)-700-54-52.

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