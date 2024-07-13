В Ростове к поискам пропавшей пенсионерки подключились автомобилисты

Фото: ЛизаАлерт

В Ростове 7 июля без вести пропала 74-летняя женщина. Алла Пушкова вышла из БСМП-2 и ушла в сторону СЖМ.В поисках женщины участвуют правоохранительные органы, волонтеры, СМИ и добровольцы. За это время пройдено 300 километров, расклеены тысяча ориентировок.Родные пенсионерки просят автомобилистов посмотреть записи своих видеорегистраторов. Если кто-то проезжал в районе СЖМ, проспекта Нагибина, улиц Фурмановской, Нариманова, Евдокимова, то на видео могла попасть пропавшая Алла Пушкова.Пенсионерка невысокого роста — 158 сантиметров. У нее нормальное телосложение, светло-русые волосы и зеленые глаза.Если у вас есть любая информация о ее местонахождении, позвоните по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.