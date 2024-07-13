Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове к поискам пропавшей пенсионерки подключились автомобилисты

В Ростове к поискам пропавшей пенсионерки подключились автомобилисты
В Ростове 7 июля без вести пропала 74-летняя женщина. Алла Пушкова вышла из БСМП-2 и ушла в сторону СЖМ.

В поисках женщины участвуют правоохранительные органы, волонтеры, СМИ и добровольцы. За это время пройдено 300 километров, расклеены тысяча ориентировок.

Родные пенсионерки просят автомобилистов посмотреть записи своих видеорегистраторов. Если кто-то проезжал в районе СЖМ, проспекта Нагибина, улиц Фурмановской, Нариманова, Евдокимова, то на видео могла попасть пропавшая Алла Пушкова.

Пенсионерка невысокого роста — 158 сантиметров. У нее нормальное телосложение, светло-русые волосы и зеленые глаза.

Если у вас есть любая информация о ее местонахождении, позвоните по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.
Фото: ЛизаАлерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.