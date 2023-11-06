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В Ростовской области водителей предупредили об опасности на дороге из-за ливня

В Ростовской области водителей предупредили об опасности на дороге из-за ливня
В Ростовской области водителей призывают быть аккуратнее из-за опасности на дороге. Синоптики прогнозируют сильные ливни с грозой и ветром. Информацию сообщили в Госавтоинспекции донского региона.

В течении суток следует ожидать комплекс неблагоприятных погодных явлений. Пройдут дожди в сочетании с градом. Порывы воздушных масс достигнут 23 метров в секунду.

В период непогоды следует быть внимательнее на дорогах. Важно держать дистанцию на дороге и соблюдать скоростной режим. Не следует также парковать машины под ветхими деревьями и рекламными щитами. Пешеходам необходимо убрать все ненужное в сумку при переходе проезжей части.
Фото: Rostov.ru
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