В Ростовской области водителей предупредили об опасности на дороге из-за ливня

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области водителей призывают быть аккуратнее из-за опасности на дороге. Синоптики прогнозируют сильные ливни с грозой и ветром. Информацию сообщили в Госавтоинспекции донского региона.В течении суток следует ожидать комплекс неблагоприятных погодных явлений. Пройдут дожди в сочетании с градом. Порывы воздушных масс достигнут 23 метров в секунду.В период непогоды следует быть внимательнее на дорогах. Важно держать дистанцию на дороге и соблюдать скоростной режим. Не следует также парковать машины под ветхими деревьями и рекламными щитами. Пешеходам необходимо убрать все ненужное в сумку при переходе проезжей части.