В Ростовской области водителей предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды

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В Ростовской области водителей предупредили об опасности на дороге из-за дождя и ветра. Об этом 3 ноября сообщили в Госавтоинспекции донского региона.Согласно прогнозам синоптиков, в праздничный выходной будет сильный ветер и дождь. Из-за скользкого покрытия можно попасть в серьезное ДТП.В период неблагоприятной погоды следует быть аккуратнее. Водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге. Не рекомендуется парковать авто под рекламными щитами и другими ветхими конструкциями.