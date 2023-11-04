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В Ростовской области водителей предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды

В Ростовской области водителей предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды
В Ростовской области водителей предупредили об опасности на дороге из-за дождя и ветра. Об этом 3 ноября сообщили в Госавтоинспекции донского региона.

Согласно прогнозам синоптиков, в праздничный выходной будет сильный ветер и дождь. Из-за скользкого покрытия можно попасть в серьезное ДТП.

В период неблагоприятной погоды следует быть аккуратнее. Водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге. Не рекомендуется парковать авто под рекламными щитами и другими ветхими конструкциями.
Фото: Rostov.ru
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