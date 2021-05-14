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Водитель, устроивший смертельное ДТП на Аксайском проспекте, избежал наказания

Водитель, устроивший смертельное ДТП на Аксайском проспекте, избежал наказания
41-летний водитель, спровоцировавший ДТП с погибшим на Аксайском проспекте, избежал наказания. Андрей Веденеев, обвиняемый по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», примирился с родственниками и выплатил им компенсацию морального вреда.

Напомним, авария произошла 20 августа 2020 года на 1 062-м километре трассы М-4 «Дон». Водитель микроавтобуса «ГАЗ-32213» по пути в Ростов не справился с управлением и перевернулся. Машина после этого врезалась в барьерное ограждение. Без жертв не обошлось.

Тогда в ДТП погиб 53-летний пассажир авто. Водителя, а также еще одного пассажира доставили в больницу с травмами.

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