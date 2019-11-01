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В Ростове виновник смертельного ДТП избежал наказания

В Ростове виновник смертельного ДТП избежал наказания
В Ростове-на-Дону виновник ДТП, в результате которого погибла женщина, избежал наказания. Об этом сообщается в картотеке Ворошиловского районного суда города.

Случай произошёл 30 мая 2018 года на улице Фурмановской. Алисултан М., сидя за рулём своего «ВАЗ-2114», выехал на перекрёсток. Он не уступил дорогу мотоциклам «Хонда Форза» и «Ямаха Маджести», которые ехали ему навстречу. В результате транспортные средства столкнулись «лоб в лоб». В результате ДТП травмы получили 42-летний водитель «Ямаха» и его 32-летняя пассажирка. Пострадавших доставили в больницу. У женщины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы и повреждение внутренних органах. Несмотря на старания врачей, она скончалась в больнице.

В отношении Алисултана было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Обвиняемый примирился с потерпевшей стороной, выплатив ущерб. В связи с этим Ворошиловский районный суд решил прекратить уголовное дело в отношении мужчины.

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