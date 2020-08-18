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Под Ростовом в ДТП с перевернувшейся ГАЗелью погиб пассажир

Под Ростовом в ДТП с перевернувшейся ГАЗелью погиб пассажир
В Ростовской области на трассе пассажир погиб в ДТП с участием ГАЗели. Авария случилась на 1062-м километре М-4 на Аксайском проспекте.

По данным, 40-летний водитель микроавтобуса «ГАЗ-32213» по пути в Ростов не справился с управлением и перевернулся. Машина после этого врезалась в барьерное ограждение. Без жертв не обошлось.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 53-летний пассажир авто погиб. Водителя, а также еще одного пассажира доставили в больницу с травмами.

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