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В Ростовской области водитель, по вине которого пострадали пассажиры, избежал наказания

В Ростовской области водитель, по вине которого пострадали пассажиры, избежал наказания
В Ростовской области виновник ДТП, в котором пострадали два человека, избежал наказания. Виктор Г. примирился с потерпевшими.

Авария произошла в Волгодонском районе на автодороге Титов — Потапов. Виктор ехал за рулём «Митсубиси Паджеро», с ним в машине находились два пассажира. В районе станицы Каргальской он потерял управление и вылетел с дороги в овраг.

В результате происшествия один из пассажиров получил травму живота, разрыв печени и селезёнки, рану века и ушиб почки. У второго мужчины диагностировали сочетанную травму тела, перелом бедра и руки. Эти травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

В отношении Виктора было возбуждено уголовное дело. Виновник аварии примирился с потерпевшими и выплатил им ущерб. В связи с этим суд постановил прекратить уголовное дело в отношении автомобилиста.

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