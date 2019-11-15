В Ростовской области водитель, по вине которого пострадали пассажиры, избежал наказания



В Ростовской области виновник ДТП, в котором пострадали два человека, избежал наказания. Виктор Г. примирился с потерпевшими.



Авария произошла в Волгодонском районе на автодороге Титов — Потапов. Виктор ехал за рулём «Митсубиси Паджеро», с ним в машине находились два пассажира. В районе станицы Каргальской он потерял управление и вылетел с дороги в овраг.



В результате происшествия один из пассажиров получил травму живота, разрыв печени и селезёнки, рану века и ушиб почки. У второго мужчины диагностировали сочетанную травму тела, перелом бедра и руки. Эти травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью.



В отношении Виктора было возбуждено уголовное дело. Виновник аварии примирился с потерпевшими и выплатил им ущерб. В связи с этим суд постановил прекратить уголовное дело в отношении автомобилиста.