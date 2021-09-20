Водитель из Ростова спровоцировал ДТП с пострадавшим под Волгоградом
На трассе Волгоград - Каменск произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась 21 сентября в Волгоградской области.
Около 22 часов 40-летний водитель «Вольво» ехал из Ростова-на-Дону в Волгоград. В пути шофер превысил скорость и врезался в заднюю часть «ВАЗ-211440», водитель которого остановился на светофоре.
- В результате ДТП пострадал 37-летний шофер ВАЗа, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. - Пострадавший обратился за медицинской помощью.