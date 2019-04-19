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В столкновении «Мерседеса» и «ВАЗа» на трассе Волгоград – Каменск пострадал водитель

В столкновении «Мерседеса» и «ВАЗа» на трассе Волгоград – Каменск пострадал водитель
В результате аварии на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский пострадал 39-летний водитель. ДТП произошло в ночь на 23 апреля на 107 километре автодороги.

По предварительным данным, 62-летний водитель «Мерседес-Бенц» ехал в Ростов. Мужчина не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине «ВАЗ-2109».
- Травмы получил 39-летний водитель «девятки», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Пострадавшего госпитализировали. Обстоятельства происшествия уточняются.

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