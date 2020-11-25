На трассе Волгоград - Каменск водитель легковушки пострадал в ДТП

На трассе в Волгоградской области 36-летний мужчина пострадал в ДТП. Авария случилась поздним вечером 26 ноября на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский.По данным пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 36-летний мужчина на «ВАЗ-2106» ехал в сторону Волгограда. В пути он не справился с управлением и врезался в «ВАЗ-21120». В результате столкновения машины получили многочисленные повреждения. Не обошлось и без пострадавших.- В результате ДТП пострадал шофер машины «ВАЗ-2106», - сообщили в ведомстве. - С травмами он был доставлен в больницу.