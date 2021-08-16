Во всех 55 городах и районах Ростовской области выявили коронавирус. Об этом сообщили в региональном правительстве.За сутки с 17 по 18 августа коронавирус вновь обнаружился во всех муниципалитетах донского региона. Так, лидером по числу новых инфицированных стал Ростове. В донской столице нашли 198 человек с положительным ПЦР-тестом.На втором месте с девятью новыми случаями заражения оказались сразу четыре муниципалитета. Это Гуково, Азовский, Аксайский, Каменский и Сальский районы. Тройку замыкают Неклиновский и Цимлянский районы. Там нашли по восемь новых инфицированных.По семь больных обнаружили в Новочеркасске, Новошахтинске и Багаевском районе, а также в Целинском и Чертковском районах. В Донецке, Зверево, Шахтах и Верхнедонском районе, а также в Зерноградском, Константиновском и Красносулинском выявили по шесть новых инфицированных. Аналогичная ситуация произошла в Матвеево-Курганском, Миллеровском, Песчанокопском, Пролетарском и Шолоховском районах.Получше ситуация с коронавирусом в Батайске, Волгодонске, Каменске-Шахтинском и Таганроге, а также в Боковском, Волгодонском Зимовниковском и Кагальницком районах. Там, как и в Мартыновском, Морозовском, Мясниковском, Советском и Тацинском районах, выявили по пять случаев заражения.По четыре человека с положительным ПЦР-тестом нашли в Азове, Егорлыкском, Кашарском и Обливском районах, а также в Октябрьском, Орловском и Тарасовском. В Белокалитвинском, Веселовском, Дубовском, Заветинском и Ремонтненском районах, как и в Родионово-Несветайском и Семикаракорском инфицированных оказалось по трое. По паре больных выявили в Милютинском и Усть-Донецком районах, а в Куйбышевском инфицированный и вовсе оказался один.Всего в Ростовской области за сутки обнаружили 485 заразившихся. Число заболевших на Дону с начала пандемии перевалило за 118 тысяч