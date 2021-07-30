Коронавирус вновь нашли во всех городах и районах Ростовской области

Коронавирус вновь нашли во всех 55 городах и районах области. Об этом сообщили в правительстве донского региона 2 августа.Лидером по числу заразившихся стал Ростов-на-Дону. Там выявили 172 человека с положительным ПЦР-тестом. На втором месте с 13 инфицированными идёт Аксайский район. Тройку замыкают Каменский и Красносулинский районы, там по 11 новых больных.В Азовском и Сальском районах заразившихся оказалось по 10 человек, в Батайске - девять, а в Зерноградском, Миллеровском, Неклиновском и Семикаракорском районах - по восемь. В Новошахтинске, Константиновском и Тарасовском районах обнаружили по семь человек с положительным тестом на ковид.По шесть инфицированных нашли в Азове, Гуково, Зверево, Боковском, Зимовниковском, Цимлянском и Чертковском районах. В Донецке, Таганроге, Багаевском, Верхнедонском, Веселовском, Дубовском и Целинском районах оказалось по пять новых больных.Получше ситуация с ковидом в Новочеркасске, Шахтах, Белокалитвинском и Волгодонском районах. Там, как и в Егорлыкском, Кагальницком, Песчанокопском, Пролетарском и Тацинском районах, заболели всего по четыре человека. По три заразившихся жителя Ростова и области выявили в Мартыновском, Морозовском, Мясниковском, Орловском и Шолоховском районах.Всего по паре инфицированных обнаружили в Каменском, Кашарском, Куйбышевском, Обливском, Октябрьском, Ремонтненском, Советском и Усть-Донецком районах. Лучше всего ситуация с коронавирусом - в Волгодонске, Заветинском, Матвеево-Курганском, Милютинском и Родионово-Несветайском районах. Там только по одному новому больному.Всего с начала пандемии в Ростовской области заразились 110 493 человека, том числе 438 случаев заражения выявлены за последние сутки.