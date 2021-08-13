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COVID-19 выявили во всех городах и районах Ростовской области

COVID-19 выявили во всех городах и районах Ростовской области

В 55 городах и районах Ростовской области выявили COVID-19. Информацию об этом сообщили в региональном правительстве 17 августа.

Опасный вирус продолжает поражать жителей Дона. Инфекцию снова обнаружили во всех городах и районах региона.

Лидером по числу новых инфицированных стал Ростов-на-Дону. Там выявили больше 200 человек с положительными ПЦР-тестами. На втором месте (по девять заболевших) оказались сразу четыре муниципалитета: Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Аксайский и Сальский районы.

Тройку замыкают Таганрог, Азовский и Неклиновский районы. Там обнаружили по восемь человек. В Гуково, Донецке, Зверево, Новочеркасске, Багаевском, Матвеево-Курганском, Миллеровском и Цимлянском районах инфицированных оказалось по семь.

По шесть больных - в Шахтах, Верхнедонском, Зерноградском, Красносулинском, Мясниковском, Песчанокопском и Пролетарском районах. Аналогичная ситуация - в Целинском, Чертковском и Шолоховском районах.

Получше ситуация - в Батайске, Волгодонске, Боковском, Волгодонском, а также в Зимовниковском, Каменском и Константиновском районах. Там, как и в Морозовском и Тацинском районах, обнаружили по пять заразившихся.

По четыре человека с положительными тестами выявили в Егорлыкском, Кагальницком, Кашарском, Мартыновском, Орловском и Тарасовском районах. В Азове, Белокалитвинском, Веселовском, Заветинском, Милютинском, Октябрьском, Ремонтненском, Семикаракорском и Советском районах обнаружили по трое больных.

Лучше всего ситуация с ковидом - в Дубовском, Куйбышевском, Обливском, Родионово-Несветайском и Усть-Донецком районах. Там нашли всего по паре инфицированных.

Всего в области за сутки обнаружили 484 новых случая заражения. С начала пандемии число заболевших достигло 117 620 человек.

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