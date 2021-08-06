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В 53 городах и районах Ростовской области обнаружили коронавирус

В 53 городах и районах Ростовской области обнаружили коронавирус

В 53 городах и районах Ростовской области обнаружили коронавирус. Об этом 10 августа сообщили в правительстве донского региона.

Лидером вновь стал Ростов-на-Дону. Среди ростовчан выявили 197 новых инфицированных. За ним с 12 случаями заражения идут Аксайский и Сальский районы. С 11 больными тройку замыкает Каменск-Шахтинский.

По девять человек с положительным ПЦР-тестом нашли в Боковском, Верхнедонском и Неклиновском районах. В Азове, Новочеркасске, Новошахтинске и Багаевском районах, а также в Волгодонском, Зимовниковском, Константиновском и Миллеровском районах заболевших оказалось по восемь, а в Батайске и Зверево - по семь.

Получше ситуация в Таганроге, Азовском, Егорлыкском и Мартыновском районах. Там, как и в Морозовском, Песчанокопском и Шолоховском районах, выявили по шесть новых инфицированных. По пять человек с положительным тестом на ковид обнаружили в Гуково, Белокалитвинском, Дубовском и Мясниковском районах, а также в Обливском, Семикаракорском, Тацинском и Чертковском районах.

В Донецке, Шахтах, Веселовском и Зерноградском районах обнаружили по четыре новых случая заражения. Аналогичная ситуация произошла в Каменском, Кашарском, Матвеево-Курганском и Орловском районах. По трое больных выявили в Волгодонске, Кагальницком, Ремонтненском и Тарасовском районах.

Всего по паре новых инфицированных обнаружили в Заветинском, Красносулинском, Пролетарском и Родионово-Несветайском, а также в Усть-Донецком, Целинском и Цимлянском районах. Лучше всего коронавирусная ситуация в Куйбышевском и Октябрьском районах. Там заболели только по одному человеку.

Всего с начала пандемии опасную инфекцию подхватили 114 218 жителей Дона. В том числе рекордные 479 случаев заражения за прошедшие сутки.

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