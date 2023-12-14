Власти Ростова заплатят 30,4 миллиона рублей за доступ к видеозаписям с уличных камер
Власти Ростова ищут подрядчика, который сможет обеспечить передачу данных с уличных камер города. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 14 декабря.
Заказчиком выступает МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону». От подрядчика требуется наладить процесс передачи данных с камер фотовидеофиксации. Записи получат со 106 комплексов, расположенных на главных улицах донской столицы. Это и Красноармейская, и Большая Садовая, и Михаила Нагибина, и Текучева, и проспекты Ворошиловский, Буденновский, Шолохова, Соколова и другие.
Контракт рассчитан на два года: с 1 января 2024-го по 31 декабря 2025 года. Услуги связи будут предоставлять круглосуточно, за исключением периода ремонтных или профилактических работ. Все это обойдется в 30,4 миллиона рублей. Оплачивать их планируют за счет средств городского бюджета.
Ранее Rostov.ru сообщал, в какую сумму обходится областному бюджету содержание самих камер, фиксирующих нарушения ПДД. Годовое обслуживание оценивается в 60 миллионов рублей.