Власти Ростова заплатят 30 миллионов рублей за доступ к видеозаписям с уличных камер

Фото: zp.vgorode.ua.

Власти Ростова выделят 29 миллионов рублей на получение данных с уличных камер города. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок 11 февраля.Согласно документу МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы» («Центр ИТС») ищет подрядчика, который обеспечит передачу данных с камер фото- и видеофиксации. Получение записей будет проводиться со 106 комплексов, расположенных во всех районах Ростова. Так называемые услуги связи необходимо представлять ежедневно 24 часа в сутки. Исключением могут стать ремонтные либо профилактические работы.Данные будут поступать со 106 камер. В числе просматриваемых окажутся центральные улицы (Большая Садовая, Красноармейская, проспекты Буденновский и Ворошиловский), дороги Западного микрорайона (Малиновского, Портовая, Доватора), Северного (Королева, Космонавтов, Орская, Нагибина), ЛевберДона (Пойменная, Береговая, Чемордачка), а также улица Текучева, проспект Шолохова, Нахичевань, Сельмаш и Александровка.Контракт рассчитан почти на два года - с 1 марта 2022-го по 31 декабря 2023-го. Оплачивать услуги связи планируют за счет средств городского бюджета.С одной стороны, такие меры помогут с поиском вандалов, нарушителей ПДД и других злоумышленников. Однако с другой - все действия горожан вмиг могут стать достоянием общественности или определенного круга лиц. Таким образом можно будет следить за каждым движением ростовчан. Отчасти это похоже на реалити-шоу «Дом-2». Жизнь людей окажется как на ладони, а наблюдать за ней смогут посторонние личности.