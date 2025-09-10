Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовское предприятие «Эко-Дон» подало в суд на региональное управление ФАС

Ростовское предприятие «Эко-Дон» подало в суд на региональное управление ФАС

Иск от организации «Эко-Дон» был направлен против ростовского подразделения ФАС. Об этом стало известно из данных судебной документации арбитражного суда региона.

Поводом для судебного разбирательства стало включение ростовской фирмы в реестр недобросовестных исполнителей в связи с преждевременным прекращением государственного контракта. Договор с компанией, специализирующейся на утилизации отходов, был аннулирован в мае этого года из-за ненадлежащего исполнения обязательств, закрепленных в соглашении.

По условиям контракта, компания «Эко-Дон» обязалась заниматься вывозом мусора в Аксайском городском поселении до конца 2025 года. Муниципальное учреждение АГП «Благоустройство и ЖКХ» выступало заказчиком в рамках этого соглашения, стоимость которого оценивалась в 2,5 миллиона рублей.

Согласно постановлению областного УФАС, организация-подрядчик не соблюдала условия договора, что послужило основанием для его расторжения. Не согласившись с данным решением, компания, занимающаяся сбором и транспортировкой отходов, подала иск в судебные органы, чтобы опротестовать это решение.

В ходе анализа искового заявления судебные инстанции выявили определенные недостатки и неточности. В связи с этим судебное рассмотрение иска, поданного компанией «Эко-Дон», было временно приостановлено – до момента устранения обнаруженных недочетов.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.