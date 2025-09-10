Ростовское предприятие «Эко-Дон» подало в суд на региональное управление ФАС

Фото: Donday

Иск от организации «Эко-Дон» был направлен против ростовского подразделения ФАС. Об этом стало известно из данных судебной документации арбитражного суда региона.Поводом для судебного разбирательства стало включение ростовской фирмы в реестр недобросовестных исполнителей в связи с преждевременным прекращением государственного контракта. Договор с компанией, специализирующейся на утилизации отходов, был аннулирован в мае этого года из-за ненадлежащего исполнения обязательств, закрепленных в соглашении.По условиям контракта, компания «Эко-Дон» обязалась заниматься вывозом мусора в Аксайском городском поселении до конца 2025 года. Муниципальное учреждение АГП «Благоустройство и ЖКХ» выступало заказчиком в рамках этого соглашения, стоимость которого оценивалась в 2,5 миллиона рублей.Согласно постановлению областного УФАС, организация-подрядчик не соблюдала условия договора, что послужило основанием для его расторжения. Не согласившись с данным решением, компания, занимающаяся сбором и транспортировкой отходов, подала иск в судебные органы, чтобы опротестовать это решение.В ходе анализа искового заявления судебные инстанции выявили определенные недостатки и неточности. В связи с этим судебное рассмотрение иска, поданного компанией «Эко-Дон», было временно приостановлено – до момента устранения обнаруженных недочетов.