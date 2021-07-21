Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове расторгли контракт с перевозчиком, обслуживающим маршруты №№ 60, 60а и 12

В Ростове расторгли контракт с перевозчиком, обслуживающим маршруты №№ 60, 60а и 12
Администрация города расторгла контракт с перевозчиком, который не захотел исправлять выявленные нарушения. Об этом говорится на официальном сайте мэрии.

Нарушения в виде отключенных кондиционеров и недовыпуск состава выявили по маршрутам № 60 (Мечникова – Ц. рынок), № 60а (Новое поселение – Ц. рынок) и № 12 (Ц. рынок– ЖК «Акварель»). Их обслуживало ООО «Авто-Сити».

Администрация дала подрядчику срок на устранение нарушений, однако фирма отказалась это делать. В связи с этим с ней расторгли контракт и внесли данные компании в реестр недобросовестных поставщиков.

Жители Ростова часто жалуются на выключенные кондиционеры в автобусах, а также хамское поведение водителей и опасное вождение общественного транспорта.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.