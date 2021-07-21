В Ростове расторгли контракт с перевозчиком, обслуживающим маршруты №№ 60, 60а и 12

Администрация города расторгла контракт с перевозчиком, который не захотел исправлять выявленные нарушения. Об этом говорится на официальном сайте мэрии.Нарушения в виде отключенных кондиционеров и недовыпуск состава выявили по маршрутам № 60 (Мечникова – Ц. рынок), № 60а (Новое поселение – Ц. рынок) и № 12 (Ц. рынок– ЖК «Акварель»). Их обслуживало ООО «Авто-Сити».Администрация дала подрядчику срок на устранение нарушений, однако фирма отказалась это делать. В связи с этим с ней расторгли контракт и внесли данные компании в реестр недобросовестных поставщиков.Жители Ростова часто жалуются на выключенные кондиционеры в автобусах, а также хамское поведение водителей и опасное вождение общественного транспорта.