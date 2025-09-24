Новости
После жуткого ДТП на трассе в Ростовской области в больнице скончался водитель иномарки

В Ростовской области, после серьезного инцидента в медучреждении, погиб водитель внедорожника. Эта печальная дорожная трагедия произошла около полудня 24 сентября на трассе Р-260 в районе Морозовска.

По предварительным данным, 69-летний водитель "Шевроле Нива" не справился с управлением. На большой скорости автомобиль выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузными машинами "Скания" и "КАМАЗ".

По информации, предоставленной дорожной полицией Ростовской области, водитель внедорожника скончался в медицинском учреждении из-за травм, полученных в результате аварии.
Фото: Госавтоинспекция РО
