Владелец застраховал дамбу на Ростовском море на случай катастрофы с жертвами



Фото: rslovar.com



Владелец дамбы на Ростовском море - Управление «Ростовмелиоводхоза» - застраховало гидротехническое сооружение на случай катастрофы с человеческими жертвами. В настоящее время учреждение ищет страховую компанию, которая возьмёт на себя риски. Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок.



Техзадание разработано на основе декларации безопасности. Согласно этому документу уровень безопасности плотины оценивается как неудовлетворительный. Там же содержатся сведения о количестве жертв в случае разрушения объекта. Специалисты считают, что в результате катастрофы могут погибнуть 164 человека и 191 – пострадать. Размер ущерба от такого ЧП оценивается почти в 3 миллиарда рублей. В случае происшествия страховая компания будет обязана возместить ущерб, нанесённый жизни, здоровью или имуществу пострадавших, а также оплатит расходы по восстановлению разрушенных объектов.



Застраховать плотину планируется на один год, с 31 декабря 2019-го по 30 декабря 2020 года.



За услуги страхования Управление «Ростовмелиоводхоза» готово заплатить 1 миллион 160 тысяч рублей. Средства выделяют из федерального бюджета.



Добавим, что страхование гидротехнических сооружений – обязательная процедура. Между тем настораживают характеристики, которые эксперты дают объекту. Напомним, в начале этого года появилась информация о том, что в дамбе на Ростовском море образовалась трещина. После проверки природоохранная прокуратура потребовала от Управления «Ростовмелиоводхоза» провести реконструкцию плотины. Соответствующее заявление было направлено в суд. В результате его рассмотрения управление обязали выполнить требования надзорного ведомства.