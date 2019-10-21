Суд признал необходимость реконструкции дамбы на Ростовском море



Суд признал необходимость реконструкции дамбы на Ростовском море. Об этом рассказали в прокуратуре Ростовской области.



Плотину эксплуатировало ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз». В феврале стало известно, что на дамбе обнаружили трещину. В администрации Первомайского района города говорили, что повреждение постоянно увеличивается. При этом в «Ростовмеливодхозе» утверждали, что ситуация под контролем.



В дальнейшем эксперты установили, что поврежденная дамба представляет опасность. Кроме того, выяснилось, что у эксплуатирующей организации нет необходимых документов. Прокуратура подал иск с требованием обязать компанию разработать документацию и отремонтировать дамбу.



Суд удовлетворил иск. Тогда ответчик подал апелляционную жалобу. Однако решение первой инстанции оставили в силе. В результате «Ростовмеливодхоз» получил необходимые документы и обследовал сооружение.