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Суд признал необходимость реконструкции дамбы на Ростовском море

Суд признал необходимость реконструкции дамбы на Ростовском море
Суд признал необходимость реконструкции дамбы на Ростовском море. Об этом рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Плотину эксплуатировало ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз». В феврале стало известно, что на дамбе обнаружили трещину. В администрации Первомайского района города говорили, что повреждение постоянно увеличивается. При этом в «Ростовмеливодхозе» утверждали, что ситуация под контролем.

В дальнейшем эксперты установили, что поврежденная дамба представляет опасность. Кроме того, выяснилось, что у эксплуатирующей организации нет необходимых документов. Прокуратура подал иск с требованием обязать компанию разработать документацию и отремонтировать дамбу.

Суд удовлетворил иск. Тогда ответчик подал апелляционную жалобу. Однако решение первой инстанции оставили в силе. В результате «Ростовмеливодхоз» получил необходимые документы и обследовал сооружение.

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