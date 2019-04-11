Суд обязал «Ростовмелиоводхоз» отремонтировать плотину на ростовском водохранилище



Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку безопасности плотины на Ростовском море. Собственником гидротехнического сооружения является ФГБУ «Управление Ростовмелиоводхоз».



В ходе проверки выяснилось, что эксплуатация дамбы происходит без декларации безопасности, разрешения на эксплуатацию и правил эксплуатации гидротехнических сооружений.

- По результатам обследования, проведенного совместно со специалистами Ростехнадзора и МЧС, объект признан опасным ввиду наличия угрозы причинения вреда жизни и имуществу граждан, окружающей среде, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.



Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать «Управление Ростовмелиоводхоз» разработать и согласовать разрешительную документацию, а также провести реконструкцию плотины.



Ворошиловский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства, однако собственник дамбы попытался обжаловать это решение. Но апелляционная инстанция оставила без удовлетворения жалобу ответчика.