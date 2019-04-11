Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Суд обязал «Ростовмелиоводхоз» отремонтировать плотину на ростовском водохранилище

Суд обязал «Ростовмелиоводхоз» отремонтировать плотину на ростовском водохранилище
Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку безопасности плотины на Ростовском море. Собственником гидротехнического сооружения является ФГБУ «Управление Ростовмелиоводхоз».

В ходе проверки выяснилось, что эксплуатация дамбы происходит без декларации безопасности, разрешения на эксплуатацию и правил эксплуатации гидротехнических сооружений.
- По результатам обследования, проведенного совместно со специалистами Ростехнадзора и МЧС, объект признан опасным ввиду наличия угрозы причинения вреда жизни и имуществу граждан, окружающей среде, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать «Управление Ростовмелиоводхоз» разработать и согласовать разрешительную документацию, а также провести реконструкцию плотины.

Ворошиловский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства, однако собственник дамбы попытался обжаловать это решение. Но апелляционная инстанция оставила без удовлетворения жалобу ответчика.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.