Плотина на Ростовском море находится в предаварийном состоянии





Трещина в дамбе на Ростовском море дала трещину. Длина щели почти два метра, а глубина – 8 сантиметров. Об этом рассказал и. о. директора «Ростовмеливодхоза» Владимир Назаренко во время заседания комитета по строительству Законодательного собрания Ростовской области.



По его словам, плотина была построена в 1971 году. При этом конструкция не предполагала интенсивного автомобильного движения по ней.

- Течи нет. Мы провели ее санацию, ситуация под контролем, добавил Назаренко. - Трещину регулярно осматривают водолазы.

Дамбе присвоен второй (высокий) класс опасности. В случае возникновения аварийной ситуации, ущерб может составить 3 млрд руб.



Между тем, глава Первомайского района Ростова Артур Григорян считает ситуацию не такой радужной.

- Я лично общался с водолазами. Они говорили, что трещина растёт по одному миллиметру в квартал, - рассказал Григорян. – Под угрозой при прорыве окажутся сразу 440 домов, которые затопит в первый же час.



В связи с этими данными, глава района попросил спасателей провести учения среди горожан на случай ЧП.



Как изменить ситуацию и сделать плотину безопасной, пока не ясно. Собственником дамбы является Министерство сельского хозяйства России. Однако средства на её содержание давно не выделяются. Донское управление «Ростовмеливодхоза» обратилось в Минсельхоз РФ с просьбой передать плотину на баланс области. Пока же единственные меры, которые может принять ведомство, это спустить воду до минимума и закрыть движение по дороге через дамбу.



Напомним, что проезд уже закрыт. Движение через мост не осуществляется с 3 декабря. Жители микрорайона «Платовский» и близлежащих садоводческих товариществ выходили на митинг с просьбой построить альтернативный путь. Однако в мэрии Ростова ответили, что для этого нет возможности, так как вокруг расположены территории городских лесов.