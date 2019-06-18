Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчанка Виктория Лопырёва впервые показала лицо сына

Ростовчанка Виктория Лопырёва впервые показала лицо сына
Уроженка Ростова-на-Дону Виктория Лопырёва впервые показала лицо маленького сына. Фото Марка-Лионеля появилось в «сторис» на её страничке в «Инстаграме».

Кроха сидит на руках у своего отца, бизнесмена Игоря Булатова. Марк-Лео уже подрос, на его голове есть мягкий пушок волос.
Первые четыре месяца после родов Лопырёва скрывала лицо сына на фотографиях. Она закрывала его с помощью рисунков или же отворачивала малыша от объектива. Видимо, сейчас, когда он уже немного повзрослел, модель решилась показать его общественности. Хотя разглядеть полностью мальчика подписчикам пока не посчастливилось — он запечатлён в профиль.
Ростовчанка Виктория Лопырёва впервые показала лицо сына
С наступлением лета Лопырёва и Булатов вернулись в Москву. Предыдущие полгода они провели в Майами, где и родился Марк-Лионель. Когда ему исполнилось четыре месяца, Виктория решила вернуться к работе. Она приняла участие в открытии чемпионата мира по футболу среди женщин, который пройдёт во Франции. Сейчас девушка находится в российской столице, где участвует в съёмках телепрограмм.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.