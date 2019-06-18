Ростовчанка Виктория Лопырёва впервые показала лицо сына



Уроженка Ростова-на-Дону Виктория Лопырёва впервые показала лицо маленького сына. Фото Марка-Лионеля появилось в «сторис» на её страничке в «Инстаграме».



Кроха сидит на руках у своего отца, бизнесмена Игоря Булатова. Марк-Лео уже подрос, на его голове есть мягкий пушок волос.

Первые четыре месяца после родов Лопырёва скрывала лицо сына на фотографиях. Она закрывала его с помощью рисунков или же отворачивала малыша от объектива. Видимо, сейчас, когда он уже немного повзрослел, модель решилась показать его общественности. Хотя разглядеть полностью мальчика подписчикам пока не посчастливилось — он запечатлён в профиль.



С наступлением лета Лопырёва и Булатов вернулись в Москву. Предыдущие полгода они провели в Майами, где и родился Марк-Лионель. Когда ему исполнилось четыре месяца, Виктория решила вернуться к работе. Она приняла участие в открытии чемпионата мира по футболу среди женщин, который пройдёт во Франции. Сейчас девушка находится в российской столице, где участвует в съёмках телепрограмм.