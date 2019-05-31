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Виктория Лопырева немного показала лицо сына

Виктория Лопырева немного показала лицо сына
Ведущая и модель Виктория Лопырева впервые немного показала лицо сына. Снимок ростовчанка опубликовала на своей странице в соцсети в честь Дня защиты детей.

Амбассадор «ЧМ-2018» Виктория Лопырева стала мамой в феврале. До сих пор она публиковала фотографии малыша, закрывая ему лицо смайликами. Видимо, знаменитость боится сглаза. 1 июня она разместила на своей странице снимок, на котором немного видно лицо сына. На голове ребенка - бейсболка, но она не полностью скрывает лицо. Крошка лежит на плече у мамы или у папы.
«Пусть все будет просто», — оставила короткую подпись Виктория.

Напомним, сын Виктории Лопыревой и её гражданского мужа бизнесмена Игоря Булатова появился на свет в Майами в США. Там молодые родители живут до сих пор.

Виктория Лопырева немного показала лицо сына

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