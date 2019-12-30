Семейным новогодним фото поделилась ростовчанка Лопырёва



Ростовчанка Виктория Лопырёва опубликовала семейный снимок. На фото она держит на руках подросшего сына Марка-Лионеля, рядом стоит её возлюбленный Игорь Булатов. К слову, недавно пара связала себя узами брака.



Супруги встречали Новый год дома, в Москве. Хоть они провели праздник в кругу родственников и близких друзей, оба оделись как на торжество. Лопырёва нарядилась в сверкающее платье (которое, как говорят, задобрит хозяйку 2020 года – Металлическую Крысу). Булатов надел белую рубашку и чёрный строгий костюм, а маленький Марк-Лео встретил праздник в нарядных штанишках и рубашке.



В своей публикации Виктория написала, что 2019 год стал для неё самым сложным, но и самым счастливым. Она завязала серьёзные отношения с Игорем, родила в феврале малыша, потом официально вышла замуж за любимого. К тому же год был насыщен спортивными событиями.