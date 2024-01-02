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В Ростове в ближайшие сутки ожидается ветер до 18 метров в секунду

В Ростове в ближайшие сутки ожидается ветер до 18 метров в секунду
В ближайшие сутки Ростовскую область накроет сильным ветром и туманом, сообщает ростовский Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, 2 и 3 января ожидаются туман, мокрый снег, гололед на дорогах. В Ростове-на-Дону ветер поднимется до 14 метров в секунду, а по области порывы достигнут 18 метров в секунду.

Из-за ветра и тумана ростовчанам нужно быть внимательнее. Возможно падение слабозакрепленных конструкций и деревьев. Водителям нужно быть аккуратнее на дорогах, потому что в условиях бокового ветра и плохой видимости риск ДТП увеличивается в разы.
Фото: Ростов ру.
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