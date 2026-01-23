Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Вечером 23 января заторы в Ростове достигли абсолютного максимума

Вечером 23 января заторы в Ростове достигли абсолютного максимума
Вечером 23 января заторы в Ростове достигли абсолютного максимума. Десятибалльные пробки сковали все районы донской столицы.

Движение полностью парализовано в центре донской столицы. Водители стоят на Большой Садовой, Буденновском, Красноармейской, Ворошиловском, Максима Горького, Соколова.

Не лучше ситуация и в северной части города. Трафик перегружен на Нагибина, Оганова, Вавилова, Особенной, Ольховском, Космонавтов.

Оставляет желать лучшего обстановка в западной части Ростова-на-Дону. Заторы парализовали движение на Стачки, Малиновского, Всесоюзной, Доватора, Мадояна.

В восточной части донской столицы транспорт также движется с минимальной скоростью. Красным цветом помечены Шолохова, Нансена, Менжинского, Мясникова, Сарьяна, 38-я Линия.

Отметим, что пробки на дорогах Ростова достигают абсолютного максимума уже вторую неделю подряд в пятницу. Причиной адских пробок стали плохие погодные условия. Снег в донской столице прогнозируется до конца недели. Жителям настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте, чтобы избежать пробок.
Фото: Яндекс Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.