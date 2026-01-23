Фото: Яндекс Карты

Вечером 23 января заторы в Ростове достигли абсолютного максимума. Десятибалльные пробки сковали все районы донской столицы.Движение полностью парализовано в центре донской столицы. Водители стоят на Большой Садовой, Буденновском, Красноармейской, Ворошиловском, Максима Горького, Соколова.Не лучше ситуация и в северной части города. Трафик перегружен на Нагибина, Оганова, Вавилова, Особенной, Ольховском, Космонавтов.Оставляет желать лучшего обстановка в западной части Ростова-на-Дону. Заторы парализовали движение на Стачки, Малиновского, Всесоюзной, Доватора, Мадояна.В восточной части донской столицы транспорт также движется с минимальной скоростью. Красным цветом помечены Шолохова, Нансена, Менжинского, Мясникова, Сарьяна, 38-я Линия.Отметим, что пробки на дорогах Ростова достигают абсолютного максимума уже вторую неделю подряд в пятницу. Причиной адских пробок стали плохие погодные условия. Снег в донской столице прогнозируется до конца недели. Жителям настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте, чтобы избежать пробок.